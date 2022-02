Rando-vélos et visite de fermes en Essonne (Monnerville) avec les Amis de la Confédération Paysanne Gare de Monnerville, 6 mars 2022, Monnerville.

Rando-vélos et visite de fermes en Essonne (Monnerville) avec les Amis de la Confédération Paysanne

Gare de Monnerville, le dimanche 6 mars à 10:00

En 2021 l’équipe balades MDB a été contactée par les **Amis de la Confédération Paysanne** qui organisaient « le salon à la ferme », à la place du salon de l’agriculture qui n’avait pas lieu, sous la forme de randos à vélo incluant la visite de fermes en Île-de-France. Ces balades, qui ont permis de visiter 6 fermes pour entre 50 et 100 personnes au total, ont été sympathiques et très intéressantes. Cette année, ils souhaitent renouveler ça avec nous à l’occasion de l’opération « fermes ouvertes » de la Confédération Paysanne les 26 et 27 février et 6 mars. Dimanche 06/03 avec Brigitte et Daniel de MDB et Eudora des Ami.e.s de la Confédération paysanne 10h10 rdv Gare d’Austerlitz (surface) – départ à 10h25 : train TER Centre Paris-Orléans (accessible avec carte Navigo) 11h10 : arrivée à Monnerville. Trajet à vélo 3 km 11h30 : arrivée à la ferme Sapousse, 31D rue de Granville à Pussay. 11h30 : Visite et rencontre avec Florent Sebban et Sylvie Guillot (maraichage, plantes aromatiques et médicinales, miel, fruits) 13h : pique-nique ; 14h : départ de la ferme Sapousse. Trajet à vélo 15 km 15h : rencontre avec Vincent Privat et visite de la cressonnière Ça coule de source (cresson de fontaine), 1 Prairie du moulin veau, 91780 Chalo-Saint-Mars 16h30 : départ pour Étampes. Trajet à vélo 8 km de voie verte 17h : arrivée à la gare d’Étampes, RER C pour Paris à 17h, puis 1 train toutes les 1/2h, 58 minutes de trajet pour Paris-Austerlitz. On peut aussi prendre le train à Saint Martin d’Étampes, terminus de la ligne, on a du temps pour charger les vélos, mais on accède au quai par un escalier assez raide. 18h : arrivée à Paris

Gratuit

En 2021, l’équipe balades MDB et les Amis de la Confédération Paysanne vous invitent à l’opération « fermes ouvertes ». Le 6 mars : Monnerville-Pussay-Chalo-Saint-Mars-Etampes

Gare de Monnerville Gare de Monnerville Monnerville Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T10:00:00 2022-03-06T18:00:00