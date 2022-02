Rando-vélos et visite de fermes en Essonne avec les Amis de la Confédération Paysanne Étampes Étampes Catégories d’évènement: Essonne

Rando-vélos et visite de fermes en Essonne avec les Amis de la Confédération Paysanne Étampes, 27 février 2022, Étampes.

Étampes, le dimanche 27 février à 09:00

En 2021 l’équipe balades MDB a été contactée par les **Amis de la Confédération Paysanne** qui organisaient « le salon à la ferme », à la place du salon de l’agriculture qui n’avait pas lieu, sous la forme de randos à vélo incluant la visite de fermes en Île-de-France. Ces balades, qui ont permis de visiter 6 fermes pour entre 50 et 100 personnes au total, ont été sympathiques et très intéressantes. Cette année, ils souhaitent renouveler ça avec nous à l’occasion de l’opération « fermes ouvertes » de la Confédération Paysanne les 26 et 27 février et 6 mars. Dimanche 27 février 9h : départ de Paris à Étampes. 13 km à vélo d’Etampes à Valpuiseaux 11h30 : arrivée à la ferme de Beaumont chez Eric et Valérie Sil; table-ronde élevage et renouvellement des générations (Agneaux et porcs) 12h30 : pique-nique, visite de la ferme 16h : départ de la ferme. Trajet à vélo 8 km vers Boutigny ou Maisse 16h35 : train pour Paris (changement à Juvisy, durée totale 1h20) 18h : arrivée Gare de Lyon

En 2021, l'équipe balades MDB et les Amis de la Confédération Paysanne vous invitent à l'opération « fermes ouvertes ». Le 27 février : Etampes

