Musée Robert Dubois-Corneau, le samedi 24 juillet à 17:00

Rando à vélo de deux heures, pour adultes et enfants à partir de huit ans, sous la conduite d’un conférencier qui vous fera découvrir les incontournables du patrimoine brunoyen. Prévoir un vélo en bon état de fonctionnement, de l’eau, et des vêtements adaptés à la météo. Casque obligatoire pour les moins de 12 ans. A la découverte du patrimoine brunoyen Musée Robert Dubois-Corneau 16 rue du Réveillon 91800 Brunoy Brunoy Essonne

