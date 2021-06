Roubaix Jardins du Hêtre Nord, Roubaix Rando vélo Jardins du Hêtre Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Rando vélo Jardins du Hêtre, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Roubaix. Rando vélo

du mardi 6 juillet au jeudi 29 juillet à Jardins du Hêtre

Cette activité est proposée par l’association Astuce. Une aventure tranquille pour découvrir la nature sur les chemins autour du canal de Roubaix (sans oublier sa casquette, sa gourde et un casque et de vérifier son vélo !) Sur inscription au 06.17.65.92.49 _Prêt de vélo possible sur réservation à l’inscription._

Sur inscription

Découverte de la nature à travers une randonnée vélo Jardins du Hêtre 42 avenue d’Alsace, Roubaix Roubaix Nord Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-06T10:00:00 2021-07-06T11:30:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T11:30:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardins du Hêtre Adresse 42 avenue d'Alsace, Roubaix Ville Roubaix lieuville Jardins du Hêtre Roubaix