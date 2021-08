Rando « vélo et culture en villeneuvois » Villeneuve-sur-Lot, 21 août 2021, Villeneuve-sur-Lot.

Rando « vélo et culture en villeneuvois » 2021-08-21 09:00:00 – 2021-08-21 Maison des aînés 54 Rue Cocquard

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot

« Rando verte” (c’est-à-dire très facile, 9 km aller sur du plat : Départ à 9 h de la Maison des Aînés (parc François Mitterrand), on emprunte la Voie Verte jusqu’à Casseneuil : durée d’environ 45 min.

Puis, pendant 1h, à Casseneuil, sur l’aire de pique-nique, sur la rive gauche de la Lède avant qu’elle ne se jette dans le Lot, ceux qui le souhaitent présentent un texte court, dit ou lu (poème, extrait de récit, portrait, réflexions philosophiques, etc.) de moins de 5 minutes et, ensuite, on partage un apéro gourmand (offert par les 2 associations : inscription souhaitée sur l’adresse suivante : amisdelaculture1@orange.fr ) et ensuite, on peut pique-niquer sur place, avant de prendre le chemin du retour (toujours par la voie verte, à vélo ou par la route pour les autres) pour arriver à Villeneuve vers 14 h ou 14h30.

+33 6 45 43 22 85

