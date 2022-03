Rando « Vélo et Culture en Villeneuvois » Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Sainte-Livrade-sur-Lot

Rando « Vélo et Culture en Villeneuvois » Sainte-Livrade-sur-Lot, 8 avril 2022, Sainte-Livrade-sur-Lot. Rando « Vélo et Culture en Villeneuvois » Ste Livrade/Lot – MicroFolies 11 rue Paul Claudel Sainte-Livrade-sur-Lot

2022-04-08 14:00:00 – 2022-04-08 17:00:00 Ste Livrade/Lot – MicroFolies 11 rue Paul Claudel

Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne Sainte-Livrade-sur-Lot Rando de 20 km aller et retour, de Villeneuve à Ste Livrade par la voie verte (très facile, à la portée de tous).

Lucile ALET nous fait découvrir, de 14h30 à 16h, les « Micro-Folies » (musée virtuel) de Ste Livrade/Lot. RDV à 14 h sur le parking de la MVA et maison des aînés ( parc François Mitterand, rue coquard à Villeneuve sur Lot). Rando de 20 km aller et retour, de Villeneuve à Ste Livrade par la voie verte (très facile, à la portée de tous).

Lucile ALET nous fait découvrir, de 14h30 à 16h, les « Micro-Folies » (musée virtuel) de Ste Livrade/Lot. RDV à 14 h sur le parking de la MVA et maison des aînés. +33 6 45 43 22 85 Rando de 20 km aller et retour, de Villeneuve à Ste Livrade par la voie verte (très facile, à la portée de tous).

Lucile ALET nous fait découvrir, de 14h30 à 16h, les « Micro-Folies » (musée virtuel) de Ste Livrade/Lot. RDV à 14 h sur le parking de la MVA et maison des aînés ( parc François Mitterand, rue coquard à Villeneuve sur Lot). Ste Livrade/Lot – MicroFolies 11 rue Paul Claudel Sainte-Livrade-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-03-22 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Sainte-Livrade-sur-Lot Autres Lieu Sainte-Livrade-sur-Lot Adresse Ste Livrade/Lot - MicroFolies 11 rue Paul Claudel Ville Sainte-Livrade-sur-Lot lieuville Ste Livrade/Lot - MicroFolies 11 rue Paul Claudel Sainte-Livrade-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

Rando « Vélo et Culture en Villeneuvois » Sainte-Livrade-sur-Lot 2022-04-08 was last modified: by Rando « Vélo et Culture en Villeneuvois » Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot 8 avril 2022 Lot-et-Garonne Sainte-Livrade-sur-Lot

Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne