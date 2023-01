Rando-vélo de Figeac à Capdenac avec La Roue Fédère Figeac, 29 janvier 2023, Figeac OT Figeac Figeac.

Rando-vélo de Figeac à Capdenac avec La Roue Fédère

devant l’Office de Tourisme place Vival Figeac Lot

2023-01-29 10:00:00 10:00:00 – 2023-01-29

Figeac

Lot

Figeac

EUR samedi 29 janvier. Le départ de cette randonnée, qui vous conduira de Figeac à Capdenac est prévu à 10 heures à l’office de tourisme, place Vival, à Figeac, le repas, un pique-nique, sera partagé sur les bords du Lot à Capdenac.

Le comité balade de La Roue Fédère (LRF), association d’usagers qui a pour vocation de développer l’usage du vélo et des autres déplacements doux dans Figeac et ses environs propose une randonnée vélo ouverte à tous.

Outre le côté convivial de cette balade, il s’agit pour les organisateurs d’échanger entre usagers, des problèmes autour du vélo et de sensibiliser les automobilistes aux autres usagers. Cet axe Capdenac Figeac qui a vu sa fréquentation routière exploser est devenu dangereux pour les cyclistes d’où l’idée d’établir des itinéraires bis entre Figeac et les villages alentour avec une signalétique dédiée, quitte à plus de kilomètres ou plus de dénivelé, l’important restant la sécurité des cyclistes.

@la roue federe

Figeac

