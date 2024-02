Rando-vélo de Figeac à Capdenac avec La Roue Fédère Figeac, dimanche 18 février 2024.

Rando-vélo de Figeac à Capdenac avec La Roue Fédère Figeac Lot

La pluie est bien là mais on espère un répit pour notre balade conviviale de ce dimanche !

*Si vous ne l’avez pas encore fait, c’est le top départ pour vous remettre en selle !*

Rendez-vous Place Vival à Figeac à 10h. Prévoir un repas à partager pour manger à Capdenac où nous aurons accès à la salle associative du Parc Capelle (merci la mairie de Capdenac-Gare !). On ne peut pas éviter les dénivelés mais nous attendons tout le monde et pousserons nos vélos sur les plus grosses difficultés pour partager un moment convivial avec tous et toutes !

N’hésitez pas à nous rejoindre pour partager le repas si vous ne pouvez pas prendre le vélo avec nous. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 10:00:00

fin : 2024-02-18

place Vival

Figeac 46100 Lot Occitanie larouefedere@gmail.com

L’événement Rando-vélo de Figeac à Capdenac avec La Roue Fédère Figeac a été mis à jour le 2024-02-15 par OT Figeac