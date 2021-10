Pouldreuzic Pouldreuzic Finistère, Pouldreuzic Rando vélo – Circuit gourmand avec Valérie, des algues au cidre… Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Pouldreuzic Finistère Pouldreuzic Découvrez des artisans de goût, toujours prêts à vous faire visiter leurs entreprises familiales (15km), sur réservation.

Rdv 15 minutes avant le départ.

Pour lieu de rendez-vous et horaires, contactez l’animatrice. detente.decouvertes@gmail.com +33 6 24 91 22 34 https://detente-decouvertes.jimdofree.com/ Découvrez des artisans de goût, toujours prêts à vous faire visiter leurs entreprises familiales (15km), sur réservation.

