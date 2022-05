Rando vélo à l’Île aux Pies

Partez à la découverte du site exceptionnel de l'île aux Pies et de son espace naturel : forêt, rochers, légendes, point de vue remarquable … Guidé·e·s par un·e animateur·trice, votre balade sera ponctuée d'arrêts étapes pour profiter des joyaux du lieu. Idéal pour un public familial ! Âge minimum 8 ans / Prévoir chaussures de sport, bouteille d'eau / Sur réservation.

