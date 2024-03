RANDO URBAINE « BÉZIERS LA REBELLE » Béziers, mercredi 28 août 2024.

Des rebellions et révoltes à Béziers, il y en a eu : du Seigneur Trencavel en passant par le maire Casimir Péret, la révolte des vignerons de 1907, sans oublier bien évidemment Jean Moulin, votre visite vous fera comprendre Béziers autrement.

Réservation obligatoire, pas de billetterie sur place.

On vous dévoile un aspect méconnu de l'histoire de Béziers l'esprit enflammé, résistant, rebelle, qui anime ses habitants depuis des siècles. Des rebellions et révoltes à Béziers, il y en a eu : du Seigneur Trencavel en passant par le maire Casimir Péret, la révolte des vignerons de 1907, sans oublier bien évidemment Jean Moulin, votre visite vous fera comprendre Béziers autrement.

Cette visite est incluse dans notre offre City Card. Pour en bénéficier, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone au 04 99 41 36 36 ou dans nos Bureaux d’Information Touristique. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-28 10:30:00

fin : 2024-08-28 12:30:00

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie

