Rando U de Camaret Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer Catégories d’Évènement: Camaret-sur-Mer

Finistère

Rando U de Camaret Camaret-sur-Mer, 27 août 2023, Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer. Rando U de Camaret Lieu-dit Le Veryac’h Camaret-sur-Mer Finistère

2023-08-27 07:30:00 – 2023-08-27 Camaret-sur-Mer

Finistère Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer Rando U – Circuits VTT de 20, 30, 40, 50, 60 km / VTT tour de la Presqu’île de Crozon de 100 km. Trois itinéraires de marche de 7, 15 et 20km. Ambiance conviviale garantie ! Départs à partir de 7h30 du parking de l’APAS à la pointe de Pen-Hir à Camaret. VTT Presqu’île de Crozon Compétition sportive Date : 27 août 2023

Horaire : de 07h30 +33 2 98 27 61 99 https://www.flanerbouger.fr/events/vtt/29570-rando-u-camaret-sur-mer-52033 Camaret-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Camaret-sur-Mer, Finistère Autres Lieu Camaret-sur-Mer Adresse Lieu-dit Le Veryac'h Camaret-sur-Mer Finistère Ville Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer lieuville Camaret-sur-Mer Departement Finistère

Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/camaret-sur-mer-camaret-sur-mer/

Rando U de Camaret Camaret-sur-Mer 2023-08-27 was last modified: by Rando U de Camaret Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer 27 août 2023 Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer, Finistère finistère Lieu-dit Le Veryac'h Camaret-sur-Mer Finistère

Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer Finistère