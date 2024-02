Rando-tulipes Villebramar, samedi 30 mars 2024.

Rando-tulipes Villebramar Lot-et-Garonne

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine (CEN) fête le printemps au verger à tulipes de Villebramar !

10h randonnée à la découverte de la faune et de la flore

12h pique-nique

14h découverte de la tulipe d’Agen et de son verger

Prévoir chaussures adaptées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 16:00:00

Lieu-dit Videau

Villebramar 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine f.hervouet@cen-na.org

L’événement Rando-tulipes Villebramar a été mis à jour le 2024-02-15 par OT Lot-et-Tolzac