Sarthe Courcival EUR 120 120 Combinez la randonnée à cheval et un atelier de poterie !

Départ du centre équestre Aurel’Horse à Courcemont, atelier de poterie à La Pivardière à Courcival et création d’un mug personnalisé.

120€ repas compris

Programme détaillé et réservation auprès d’Aurélie Gypteau au 06 14 71 06 64 À cheval, sur ma terre ! aurelhorse@gmail.com +33 6 14 71 06 64 http://www.aurelhorse.fr/ Courcival

