La Bresse La Bresse 88250, La Bresse RANDO TRÉSOR DES ANIMAUX La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: 88250

La Bresse

RANDO TRÉSOR DES ANIMAUX La Bresse, 1 novembre 2021, La Bresse. RANDO TRÉSOR DES ANIMAUX Office de Tourisme 2A rue des Proyes La Bresse

2021-11-01 14:00:00 – 2021-11-01 16:00:00 Office de Tourisme 2A rue des Proyes

La Bresse 88250 A partir de 5 ans. Randonnée sous forme de chasse au trésor qui mène les enfants sur les traces des animaux de la forêt vosgienne. Une aventure à partager en famille, durant laquelle la découverte d’indices permettra d’ouvrir le coffre au trésor. Goûter offert en fin d’activité. Sur inscription uniquement. tourisme@labresse.fr +33 3 29 25 41 29 https://www.labresse.net/ Gambaladons

Office de Tourisme 2A rue des Proyes La Bresse

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: 88250, La Bresse Autres Lieu La Bresse Adresse Office de Tourisme 2A rue des Proyes Ville La Bresse lieuville Office de Tourisme 2A rue des Proyes La Bresse