2022-03-20 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-20 10:00:00 10:00:00

Cajarc Lot Cajarc départ entre 9h et 10h

randonnée sur le causse de Cajarc : 5 ou 10 km

trail parcours non chronométré : 16km

Buvette galette/crêpes sur place avec l’éco-orchestre !

boisson offerte à l’arrivée

sur inscription au 06 87 86 58 46 L’Ape du Collège de Cajarc, vous propose un trail/rando au départ de Cajarc.

Cajarc

