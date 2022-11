Rando & Trail – Entre Dunes et Bouchots

2023-04-01 – 2023-04-02 L’ association “Entre dunes et bouchots” vous donne rendez-vous pour l’édition 2023 du trail du même nom ! Le Samedi 1 Avril

Les trails des Petiots : 3 parcours de 300m à 1,5km . Départ à partir de 16h30 au gymnase. Avec un lot et un goûter pour chaque participants . Le dimanche 2 Avril

Le Trail des Guettes 11 km à 9h15 pour 500 participants ouvert à tous y compris aux sportifs issus du sport adapté . .

Les Hauts du Pont Rolland 23 km à 9h pour 500 participants au départ de Dahouët

Le Grand Tra Hillion 54 km à 6h30 au départ de Dahouët pour 400 participants Des ravitaillements seront proposés sur chaque parcours et à l’arrivée mais pour limiter l’impact environnemental sur cet événement il n’y aura pas de gobelets sur les ravitaillements .

Un lot sera offert à chaque participant.

Sur inscription edb@trail-hillion.fr

