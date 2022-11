Rando trail de Noël Saint-Brieuc, 17 décembre 2022, Saint-Brieuc.

Rando trail de Noël

2022-12-17 13:30:00 – 2022-12-17 17:00:00

Envie d’une petite sortie hivernale à quelques jours des réveillons ?

L’association Les chemins de traverse vous invite à la 8ème édition de son rendez vous sportif et solidaire : le rando trail de Noel. Cette année, vous allez courir pour l’association « Parlons avec Anouk ».

Au programme de cet après midi sportif et festif : Courses enfants et ados, 2 distances de trail et randonnées (7 et 14 kms). Le meilleur déguisement sera récompensé. A vos costumes et bonnets de Noel !

lescheminsdetraverse@gmail.com https://www.traildenoelpledran.com/

