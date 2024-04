Rando-Trail de la bastide de Molières Molières, dimanche 19 mai 2024.

8H15-9h15 retrait des dossards et puces de chronométrage.

Des boissons chaudes et froides et des biscuits seront à la disposition, dans la salle des Fêtes, des coureurs et randonneurs inscrits

• 9h00 heures inauguration du circuit de 30 km

• 9h30 départ de A la poursuite du Coulobre solos et équipes boucle de 30 km

• 9h45 départ de la boucle des 2 Forteresses de 15 km.

• 10H départ de la randonnée Boucle des Ribettes (environ10 km).

• 10h15 départ de la randonnée Boucle de Gaulhiac d’environ 3,3 km

Food truck et buvette. 5 5 EUR.

Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine evenements.abm@gmail.com

