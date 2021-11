Tocqueville Tocqueville 50330, Tocqueville Rando toutous et rando pédestre pour Téléthon Tocqueville Tocqueville Catégories d’évènement: 50330

2021-11-07 14:30:00 – 2021-11-07

Tocqueville 50330 Tocqueville Parcours fléché 8 km Tocqueville-Clitourps-Tocqueville. Départ du parking le la mairie.

Goûter offert par la municipalité de Clitourps.

Pass sanitaire obligatoire, respect de gestes barrières et de la propreté. Chiens tenus en laisse, catégories dangereuses muselées.

+33 7 63 17 46 46

