Rando Tour – Patrimoine & découvertes en Baie de Saint-Brieuc

Rando Tour – Patrimoine & découvertes en Baie de Saint-Brieuc Saint-Brieuc

2022-07-09 – 2022-07-14

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

L’Association Patrimoine & Découvertes vous attend pour la cinquième édition du Rando Tour de la baie de Saint-Brieuc.

Par ces circuits journaliers en boucle, cette randonnée pédestre de 6 jours à faire dans son intégralité, sur quelques jours, à la journée ou à la demi-journée vous permettra de découvrir quelques unes des 32 communes de l’agglomération de Saint-Brieuc. 20 km par jour accompagnés des ânes de l’association « Les amis aux grandes oreilles » et à chaque arrivée une séance de relaxation de 30 mn vous sera proposée pour « lâcher prise ».

Dans un environnement unique, le parcours sera jalonné de surprises et d’animations variées, au cœur de notre patrimoine, chaque étape sera un moment convivial et festif.

randobaie@gmx.fr +33 6 77 03 42 02

Saint-Brieuc

