Rando Tiot Vélo de Voulpaix “Au coeur de la Thiérache” Voulpaix Voulpaix Catégories d’évènement: Aisne

Voulpaix

Rando Tiot Vélo de Voulpaix “Au coeur de la Thiérache” Voulpaix, 3 juillet 2022, Voulpaix. Rando Tiot Vélo de Voulpaix “Au coeur de la Thiérache” Voulpaix

2022-07-03 07:00:00 – 2022-07-03 13:00:00

Voulpaix Aisne Voulpaix 3 3 5 Les membres de l’UCVT dit le Tiot Vélo de Voulpaix organise leur prochaine rando route (cyclo) et marche. Au programme : Route = 25km, 50km ou 80km ; Marche “Souvenir Jean-François Pertin” = 8km ou 12km. Le départ est libre car le parcours est fléché. Sandwich et boisson à l’arrivée. Inscription de 7h à 10h. Remise des récompenses vers 12h. Retour jusque 13h sur la Place de la Mairie. Les membres de l’UCVT dit le Tiot Vélo de Voulpaix organise leur prochaine rando route (cyclo) et marche. Au programme : Route = 25km, 50km ou 80km ; Marche “Souvenir Jean-François Pertin” = 8km ou 12km. Le départ est libre car le parcours est fléché. Sandwich et boisson à l’arrivée. Inscription de 7h à 10h. Remise des récompenses vers 12h. Retour jusque 13h sur la Place de la Mairie. cyclovoulpaix@orange.fr +33 6 89 81 91 33 https://www.letiotvelodevoulpaix.fr/ Les membres de l’UCVT dit le Tiot Vélo de Voulpaix organise leur prochaine rando route (cyclo) et marche. Au programme : Route = 25km, 50km ou 80km ; Marche “Souvenir Jean-François Pertin” = 8km ou 12km. Le départ est libre car le parcours est fléché. Sandwich et boisson à l’arrivée. Inscription de 7h à 10h. Remise des récompenses vers 12h. Retour jusque 13h sur la Place de la Mairie. UCVT Voulpaix

Voulpaix

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Voulpaix Autres Lieu Voulpaix Adresse Ville Voulpaix lieuville Voulpaix Departement Aisne

Voulpaix Voulpaix Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/voulpaix/

Rando Tiot Vélo de Voulpaix “Au coeur de la Thiérache” Voulpaix 2022-07-03 was last modified: by Rando Tiot Vélo de Voulpaix “Au coeur de la Thiérache” Voulpaix Voulpaix 3 juillet 2022 Aisne Voulpaix

Voulpaix Aisne