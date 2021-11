Plouescat Plouescat Finistère, Plouescat Rando Téléthon Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: Finistère

2021-12-05 – 2021-12-05

Plouescat Finistère Plouescat Randonnée pédestre, équestre et VTT

Départ collège Saint-Joseph :

– à partir de 9h pour VTT et Cavaliers

– 9h30 pour les marcheurs : 11 km circuit bord de mer

– 10h pour les marcheurs : 6 km circuit sous bois

Pass Sanitaire Obligatoire

Renseignements au 06 14 15 55 07 +33 6 14 15 55 07 Randonnée pédestre, équestre et VTT

Renseignements au 06 14 15 55 07 Plouescat

