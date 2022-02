Rando Téléthon Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Rando Téléthon Mézidon Vallée d’Auge, 4 décembre 2022, Mézidon Vallée d'Auge. Rando Téléthon Salle de la LOCO Mézidon-Canon Mézidon Vallée d’Auge

2022-12-04 09:00:00 09:00:00 – 2022-12-04 13:00:00 13:00:00 Salle de la LOCO Mézidon-Canon

Mézidon Vallée d’Auge Calvados Le Club cyclo Mézidon-Canon organise une rando route de 30 km ouverte à tous

Accueil Salle de la LOCO de 9h / 11h. Clôture 13h. Distances Route : 30 km Tarif LIC : 2,50€ – Non LIC : 5 € – NL-18 ans : 2,50 € Salle de la LOCO Mézidon-Canon Mézidon Vallée d’Auge

