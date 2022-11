Rando-Téléthon Melgven Melgven Catégories d’évènement: Finistère

Melgven

Rando-Téléthon Melgven, 27 novembre 2022, Melgven. Rando-Téléthon

Melgven Finistère

2022-11-27 08:00:00 – 2022-11-27 11:00:00 Melgven

Finistère Journée en faveur du Téléthon, en partenariat avec les associations melgvinoises.

Quatre circuits marche/trail (6, 9, 12 et 15km) et deux circuits VTT (15 et 32 km) vous seront proposés avec des départs de 8h à 11h à la salle polyvalente.

Le coût de participation est de 5€ minimum, tous les bénéfices de cette journée seront ensuite reversés au Téléthon. +33 2 98 06 87 90 Melgven

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Melgven Autres Lieu Melgven Adresse Melgven Finistère Ville Melgven lieuville Melgven Departement Finistère

Melgven Melgven Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melgven/

Rando-Téléthon Melgven 2022-11-27 was last modified: by Rando-Téléthon Melgven Melgven 27 novembre 2022 finistère melgven Melgven, Finistère

Melgven Finistère