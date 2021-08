Villegouge Villegouge Gironde, Villegouge Rando Tapas au château Boutinet : Un grand moment de partage! Villegouge Villegouge Catégories d’évènement: Gironde

Villegouge

Rando Tapas au château Boutinet : Un grand moment de partage! Villegouge, 17 octobre 2021, Villegouge. Rando Tapas au château Boutinet : Un grand moment de partage! 2021-10-17 11:00:00 – 2021-10-17 14:00:00

Villegouge Gironde Villegouge 12 EUR L’idée des Randos Tapas est née de mon amour pour la randonnée et de la passion de Jérôme pour la cuisine. Les associer nous a semblé être une évidence. Les Randos Tapas se déroulent en deux temps. D’abord une balade à pied d’1h15, ludique et pédagogique. Vous prendrez le temps d’admirer les paysages magnifiques, le tout au son du chant des oiseaux qui peuplent notre forêt. Plus qu’une randonnée, nous vous offrons un moment un peu hors du temps dans notre univers. La seconde étape, la dégustation. Nous vous servons des tapas maison que nous confectionnons nous -mêmes, après avoir pris des cours auprès d’un chef pour vous offrir le meilleur.

Moment convivial pas excellence, installés sous les chênes centenaires, nous vous proposons des les savourer avec les 3 Vins de Boutinet. L’idée des Randos Tapas est née de mon amour pour la randonnée et de la passion de Jérôme pour la cuisine. Les associer nous a semblé être une évidence. Les Randos Tapas se déroulent en deux temps. D’abord une balade à pied d’1h15, ludique et pédagogique. Vous prendrez le temps d’admirer les paysages magnifiques, le tout au son du chant des oiseaux qui peuplent notre forêt. Plus qu’une randonnée, nous vous offrons un moment un peu hors du temps dans notre univers. La seconde étape, la dégustation. Nous vous servons des tapas maison que nous confectionnons nous -mêmes, après avoir pris des cours auprès d’un chef pour vous offrir le meilleur.

Moment convivial pas excellence, installés sous les chênes centenaires, nous vous proposons des les savourer avec les 3 Vins de Boutinet. +33 6 85 79 56 96 L’idée des Randos Tapas est née de mon amour pour la randonnée et de la passion de Jérôme pour la cuisine. Les associer nous a semblé être une évidence. Les Randos Tapas se déroulent en deux temps. D’abord une balade à pied d’1h15, ludique et pédagogique. Vous prendrez le temps d’admirer les paysages magnifiques, le tout au son du chant des oiseaux qui peuplent notre forêt. Plus qu’une randonnée, nous vous offrons un moment un peu hors du temps dans notre univers. La seconde étape, la dégustation. Nous vous servons des tapas maison que nous confectionnons nous -mêmes, après avoir pris des cours auprès d’un chef pour vous offrir le meilleur.

Moment convivial pas excellence, installés sous les chênes centenaires, nous vous proposons des les savourer avec les 3 Vins de Boutinet. Château Boutinet dernière mise à jour : 2021-07-30 par Gironde Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villegouge Autres Lieu Villegouge Adresse Ville Villegouge lieuville 44.96436#-0.32314