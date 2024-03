RANDO TABLE D’ORIENTATION DE SAINT PIERRE Saint-Étienne-Vallée-Française, vendredi 22 mars 2024.

RANDO TABLE D’ORIENTATION DE SAINT PIERRE Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Au départ du parking du Martinet, nous emprunterons le GR Stevenson jusqu’au col de Saint-Pierre puis rejoindrons la table d’orientation du signal St Pierre par un sentier escarpé. Nous redescendrons en suivant la crête en aplomb du Ressès, et rejoindrons le GR Stevenson et notre point de départ par le Théronnel.

Distance: 11 km 3h30

Dénivelé: 430m

RDV 13h30 à la salle polyvalente covoiturage jusqu’au parking du Martinet. EUR.

Début : 2024-03-22 13:30:00

fin : 2024-03-22

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie foyer.rural.leginestel48330@gmail.com

