Rando Survie Lieu-dit Le Chênedet Landéan Landéan Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Landéan

Rando Survie Lieu-dit Le Chênedet, 19 février 2023, Landéan Landéan. Rando Survie Lac de Chênedet, Forêt de Fougères Lieu-dit Le Chênedet Landéan Ille-et-Vilaine Lieu-dit Le Chênedet Lac de Chênedet, Forêt de Fougères

2023-02-19 09:30:00 – 2023-02-19 13:00:00

Lieu-dit Le Chênedet Lac de Chênedet, Forêt de Fougères

Landéan

Ille-et-Vilaine Landéan Venez vous former à quelques techniques de survie pour vous préparer à l’imprévu ! En effet, la connaissance et les compétences acquises en amont d’un événement permettent d’aborder une situation dégradée avec plus de sérénité. S’immerger volontairement dans la nature offre cette perspective joyeuse et renforce la confiance en soi, si “l’instant glisse” vers de la survie… Nous revisiterons à cette occasion les grandes histoires connues de survie et les analyserons.

Les ateliers sont organisés afin que chacun puisse pratiquer les gestes enseignés. Mineurs (accompagnés) à partir de 10 ans +33 6 75 80 36 55 http://naturotop.fr/ Lieu-dit Le Chênedet Lac de Chênedet, Forêt de Fougères Landéan

dernière mise à jour : 2023-02-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Landéan Autres Lieu Landéan Adresse Landéan Ille-et-Vilaine Lieu-dit Le Chênedet Lac de Chênedet, Forêt de Fougères Ville Landéan Landéan lieuville Lieu-dit Le Chênedet Lac de Chênedet, Forêt de Fougères Landéan Departement Ille-et-Vilaine

Landéan Landéan Landéan Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landean landean/

Rando Survie Lieu-dit Le Chênedet 2023-02-19 was last modified: by Rando Survie Lieu-dit Le Chênedet Landéan 19 février 2023 Forêt de Fougères Lieu-dit Le Chênedet Landéan Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Lac de Chênedet Landéan Ille-et-Vilaine Lieu-dit Le Chênedet Landéan

Landéan Landéan Ille-et-Vilaine