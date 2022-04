Rando Soutien aux Donneurs de Moelle Osseuse Puy-l’Évêque Puy-l'Évêque Catégories d’évènement: Lot

Puy-l'Évêque

Rando Soutien aux Donneurs de Moelle Osseuse Puy-l’Évêque, 29 avril 2022, Puy-l'Évêque. Rando Soutien aux Donneurs de Moelle Osseuse Place de la Truffière Mairie Puy-l’Évêque

2022-04-29 13:00:00 13:00:00 – 2022-04-29 18:00:00 18:00:00 Place de la Truffière Mairie

Puy-l’Évêque Lot Puy-l’Évêque EUR Etape à Puy-l’Evêque à 14h00 et arrivée à Saint-Jean-Lespinasse en fin de journée. Ils rouleront en soutien aux donneurs de moelle osseuse. Les dons des participants seront reversés à l’association des Greffés de Moelle Osseuse de Midi Pyrénées. annemarie.vignals@gmail.com +33 6 79 54 93 89 Etape à Puy-l’Evêque à 14h00 et arrivée à Saint-Jean-Lespinasse en fin de journée. Pixabay

Place de la Truffière Mairie Puy-l’Évêque

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Puy-l'Évêque Autres Lieu Puy-l'Évêque Adresse Place de la Truffière Mairie Ville Puy-l'Évêque lieuville Place de la Truffière Mairie Puy-l'Évêque Departement Lot

Puy-l'Évêque Puy-l'Évêque Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puy-leveque/

Rando Soutien aux Donneurs de Moelle Osseuse Puy-l’Évêque 2022-04-29 was last modified: by Rando Soutien aux Donneurs de Moelle Osseuse Puy-l’Évêque Puy-l'Évêque 29 avril 2022 Lot Puy-l'Évêque

Puy-l'Évêque Lot