Rando semi-nocturne Scaër Scaër Catégories d’évènement: Finistère

Scaër

Rando semi-nocturne Scaër, 14 mai 2022, Scaër. Rando semi-nocturne Rue Louis Pasteur MJC La Marelle Scaër

2022-05-14 – 2022-05-14 Rue Louis Pasteur MJC La Marelle

Scaër Finistère Rando semi-nocturne avec balade contée en musique.

Départ à la fin du jour, entre 20h et 21h.

S’inscrire à la MJC, boisson chaude offerte à l’arrivée. +33 2 98 57 65 22 Rando semi-nocturne avec balade contée en musique.

Départ à la fin du jour, entre 20h et 21h.

S’inscrire à la MJC, boisson chaude offerte à l’arrivée. Rue Louis Pasteur MJC La Marelle Scaër

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Scaër Autres Lieu Scaër Adresse Rue Louis Pasteur MJC La Marelle Ville Scaër lieuville Rue Louis Pasteur MJC La Marelle Scaër Departement Finistère

Scaër Scaër Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/scaer/

Rando semi-nocturne Scaër 2022-05-14 was last modified: by Rando semi-nocturne Scaër Scaër 14 mai 2022 finistère Scaër

Scaër Finistère