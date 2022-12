Rando santé Pazy Pazy Pazy Catégories d’évènement: Nièvre

Nièvre Pazy EUR L’association randocorbigny vous propose une Rando santé d’environ 5km, parcours sans difficulté, adapté au rythme des marcheurs.

En cas d’alerte météo Orange ou Rouge, les randonnées seront automatiquement annulées, par mesure de sécurité.

L’affiliation à la Fédération (licence) est obligatoire au-delà d’une première randonnée. Pazy

