Rando Santé Mutualité Druelle Balsac Druelle Balsac Catégorie d’évènement: Druelle Balsac

Rando Santé Mutualité Druelle Balsac, 25 septembre 2022, Druelle Balsac. Rando Santé Mutualité Druelle Balsac

2022-09-25 – 2022-09-25

Druelle Balsac 12510 Druelle Balsac Informations pratiques :

– Participation : gratuite – Panier repas : offert sur inscription – 3 itinéraires au choix (12.5 km / 8.5 km ou 3.5 km) – Départ 9h depuis le complexe sportif de Druelle (nombreuses animations)

Inscription gratuite mais obligatoire auprès de la Mutualité Française Occitanie tél. : 05 31 48 11 55 Pour la sécurité de tous, nos amis les chiens ne sont pas admis (même tenus en laisse). Cette manifestation est organisée par la Mutualité Française Occitanie en étroite collaboration avec le Comité Départemental de la randonnée pédestre de l’Aveyron, le club de randonnée de Druelle Balsac et la municipalité. La Rando Santé Mutualité est une randonnée sur le thème de la santé et du bien-être. Elle permet d’échanger avec des professionnels de santé. +33 5 31 48 11 55 Informations pratiques :

– Participation : gratuite – Panier repas : offert sur inscription – 3 itinéraires au choix (12.5 km / 8.5 km ou 3.5 km) – Départ 9h depuis le complexe sportif de Druelle (nombreuses animations)

Inscription gratuite mais obligatoire auprès de la Mutualité Française Occitanie tél. : 05 31 48 11 55 Pour la sécurité de tous, nos amis les chiens ne sont pas admis (même tenus en laisse). Cette manifestation est organisée par la Mutualité Française Occitanie en étroite collaboration avec le Comité Départemental de la randonnée pédestre de l’Aveyron, le club de randonnée de Druelle Balsac et la municipalité. Comité départemental de la randonnée pédestre Aveyron

Druelle Balsac

dernière mise à jour : 2022-03-02 par Comité départemental de la randonnée pédestre Aveyron

Détails Catégorie d’évènement: Druelle Balsac Autres Lieu Druelle Balsac Adresse Ville Druelle Balsac lieuville Druelle Balsac

Druelle Balsac Druelle Balsac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/druelle-balsac/

Rando Santé Mutualité Druelle Balsac 2022-09-25 was last modified: by Rando Santé Mutualité Druelle Balsac Druelle Balsac 25 septembre 2022

Druelle Balsac