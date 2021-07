Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire RANDO-ROULOTTE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

RANDO-ROULOTTE Brissac Loire Aubance, 25 août 2021-25 août 2021, Brissac Loire Aubance. RANDO-ROULOTTE 2021-08-25 – 2021-08-25 SAINT-REMY-LA-VARENNE Perchard

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Cette randonnée vous mènera sur les bords de Loire, où animations et surprises vous attendent. La Bulle Ambu’lente vous invite à marcher au rythme du cheval. labulleambulente@gmail.com +33 7 82 59 27 11 http://labulleambulente.org/ Cette randonnée vous mènera sur les bords de Loire, où animations et surprises vous attendent. dernière mise à jour : 2021-07-17 par

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse SAINT-REMY-LA-VARENNE Perchard Ville Brissac Loire Aubance lieuville 47.39221#-0.33243