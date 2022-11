Rando & Réveillon Solidaire Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Loiret Sully-sur-Loire EUR – par les Randonneurs sullylois – Randonnée groupée : Rendez-vous à 17h à l’Espace Blareau pour une marche de 6 à 7Km (gratuit) Soirée animée : A partir de 20h et pour fêter le passage en 2023, le club vous propose une soirée « Western »!

Récompenses pour les plus beaux costumes.

Le Club offre l’apéritif, le vin, le café, l’ambiance musicale, le feu d’artifice, les cotillons, la décoration de la salle ; salle mise à disposition gracieusement par la Mairie. cherreau.jacques@neuf.fr PIXABAY

