2023-02-17 17:00:00 – 2023-02-17 22:30:00

Doubs 9 9 EUR Départs libres entre 17h et 19h30.

Organisée par le Ski-Club des Fourgs.

Partez à la découverte de la nature en raquette et de nuit ! 4 ou 7km.

Prévoir : bâtons, lampe frontale, raquettes ( possibilité de réserver des raquettes à l’inscription)

Inscription limitées, majoration de 2€ pour les inscriptions sur place. +33 3 81 69 44 91 http://www.sc-fourgs.blogspot.com/ Les Fourgs

