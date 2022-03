Rando Raquettes et Trappeurs Métabief Métabief Catégories d’évènement: Doubs

Métabief

Rando Raquettes et Trappeurs Métabief, 4 mars 2022, Métabief. Rando Raquettes et Trappeurs Métabief

2022-03-04 – 2022-03-04

Métabief Doubs 11 11 EUR Activité proposée par Natu’Odyssée Jura

Inscription obligatoire auprès de Joël

Règlement sur place

Activité accessible à partir de 8 ans

Le lieu de l’activité et le RDV seront choisis en fonction des conditions sur le terrain.

Les raquettes (non fournies) sont disponibles à la location dans les magasins de sports de la station.

Equipement à prévoir : raquettes, chaussures de randonnée montantes, vêtement chaud, bonnet, gants, lunettes de soleil, crème solaire, 1 boisson, éventuellement une petite collation. Toute activité, même la plus facile, nécessite l’aptitude à sa pratique et une condition physique adaptée.

Le parcours raquette peut être transformé en parcours pédestre ludique si manque de neige. Activité proposée par Natu’Odyssée Jura

Inscription obligatoire auprès de Joël

Règlement sur place

Activité accessible à partir de 8 ans

Le lieu de l’activité et le RDV seront choisis en fonction des conditions sur le terrain.

Les raquettes (non fournies) sont disponibles à la location dans les magasins de sports de la station.

Equipement à prévoir : raquettes, chaussures de randonnée montantes, vêtement chaud, bonnet, gants, lunettes de soleil, crème solaire, 1 boisson, éventuellement une petite collation. Toute activité, même la plus facile, nécessite l’aptitude à sa pratique et une condition physique adaptée.

Le parcours raquette peut être transformé en parcours pédestre ludique si manque de neige. Métabief

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Métabief Autres Lieu Métabief Adresse Ville Métabief lieuville Métabief Departement Doubs

Métabief Métabief Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metabief/

Rando Raquettes et Trappeurs Métabief 2022-03-04 was last modified: by Rando Raquettes et Trappeurs Métabief Métabief 4 mars 2022 Doubs Métabief

Métabief Doubs