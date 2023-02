RANDO RAQUETTES Chalet Luc COLIN Bussang Bussang Catégories d’Évènement: Bussang

Vosges

RANDO RAQUETTES Chalet Luc COLIN, 25 février 2023, Bussang Bussang. RANDO RAQUETTES 27 Route de la Hutte Chalet Luc COLIN Bussang Vosges Chalet Luc COLIN 27 Route de la Hutte

2023-02-25 18:00:00 18:00:00 – 2023-02-25

Chalet Luc COLIN 27 Route de la Hutte

Bussang

Vosges Bussang Rando Raquettes organisé par le club HMSN.

Départs groupés et accompagnés depuis le chalet Luc COLIN à Bussang.

Repas servi dans différents chalets : soupe, saucisse fumée, pommes de terre, fromage, dessert.

En l’absence de neige, la randonnée se fera à pied.

Tarifs comprend la randonnée et le repas.

Possibilité de louer les raquettes pour 3 €.

Réservations et renseignements sur le site du club ou par téléphone. +33 6 42 92 49 89 http://clubhmsn.fr/ SIVU – Thomas DEVARD

Chalet Luc COLIN 27 Route de la Hutte Bussang

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Bussang, Vosges Autres Lieu Bussang Adresse Bussang Vosges Chalet Luc COLIN 27 Route de la Hutte Ville Bussang Bussang lieuville Chalet Luc COLIN 27 Route de la Hutte Bussang Departement Vosges

Bussang Bussang Bussang Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bussang-bussang/

RANDO RAQUETTES Chalet Luc COLIN 2023-02-25 was last modified: by RANDO RAQUETTES Chalet Luc COLIN Bussang 25 février 2023 27 Route de la Hutte Chalet Luc COLIN Bussang Vosges Bussang, Vosges Chalet Luc COLIN Bussang Vosges

Bussang Bussang Vosges