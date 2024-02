RANDO RAQUETTES Chalet Luc COLIN Bussang, samedi 10 février 2024.

Samedi

Rando Raquettes organisée par le club HMSN.

Départs groupés et accompagnés depuis le chalet Luc COLIN à Bussang.

Repas servi dans différents chalets soupe, saucisse fumée, pommes de terre, fromage, dessert.

En l’absence de neige, la randonnée se fera à pied.

Tarifs comprend la randonnée et le repas.

Possibilité de louer les raquettes pour 3 €.

Réservations et renseignements sur le site du club ou par téléphone.Tout public

10 EUR.

Chalet Luc COLIN 27 Route de la Hutte

Bussang 88540 Vosges Grand Est

