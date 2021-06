Rando Quizz Campestre-et-Luc Campestre-et-Luc, 20 juin 2021-20 juin 2021, Campestre-et-LucCampestre-et-Luc.

Rando Quizz 2021-06-20 – 2021-06-20

Campestre-et-Luc Gard Campestre-et-Luc Gard

Campestre-et-Luc

A l’occasion du 10ème anniversaire du classement du territoire des Causses et Cévennes sur la liste prestigieuse du Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’UNESCO, nous vous présentons cette première rando-Quizz à Campestre-et-Luc.Départ libre du hameau de Homs entre 9h30 et 14h00Parcours de 8km, 2h30, avec livret de jeux.Gratuit et ouvert à tous.Collation offerte avec des produits locaux à l’arrivée.

+33 4 66 48 31 23

A l’occasion du 10ème anniversaire du classement du territoire des Causses et Cévennes sur la liste prestigieuse du Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’UNESCO, nous vous présentons cette première rando-Quizz à Campestre-et-Luc.Départ libre du hameau de Homs entre 9h30 et 14h00Parcours de 8km, 2h30, avec livret de jeux.Gratuit et ouvert à tous.Collation offerte avec des produits locaux à l’arrivée.

Droits libres