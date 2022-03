Rando Quads et Motos Villembits Villembits Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Villembits

Rando Quads et Motos Villembits, 2 avril 2022, Villembits. Rando Quads et Motos Villembits

2022-04-02 08:00:00 08:00:00 – 2022-04-02

Villembits Hautes-Pyrénées Villembits 10 EUR Réservation par téléphone au 06 73 77 70 07 Delphine avant le 28 mars. 8h Accueil des participants

9h Départ Randonnée

12h Apéritif et Repas 10€/adulte (Jambon -Macédoine, coeurs persillade-haricots verts, fromage, café et vin).

18h Retour randonnée

20h Apéritif et repas 20€/adulte et8€ enfant de 6 à 12 ans (Perle du japon, entrecôte, frites maison, fromage, croustade, café et vin).

23h Soirée animée par O’Positif +33 6 73 77 70 07 Réservation par téléphone au 06 73 77 70 07 Delphine avant le 28 mars. Villembits

