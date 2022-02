Rando Poussette musicale Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Roscoff

Rando Poussette musicale Roscoff, 12 mars 2022, Roscoff. Rando Poussette musicale Roscoff

2022-03-12 10:00:00 – 2022-03-12 12:00:00

Roscoff Finistère Dans le cadre des semaines de la petite enfance organisées par Haut Léon Communauté et la CAF du Finistère, l’école de musique souhaite proposer une rando poussette musicale dans les rues de Roscoff. Au fil du parcours, de petits groupes de spectateurs assistent à de courtes aubades, données par des petits groupes d’élève de l’école intercommunale de musique et de danse. coordination.eimd@hlc.bzh +33 6 08 62 22 61 Dans le cadre des semaines de la petite enfance organisées par Haut Léon Communauté et la CAF du Finistère, l’école de musique souhaite proposer une rando poussette musicale dans les rues de Roscoff. Au fil du parcours, de petits groupes de spectateurs assistent à de courtes aubades, données par des petits groupes d’élève de l’école intercommunale de musique et de danse. Roscoff

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Roscoff Autres Lieu Roscoff Adresse Ville Roscoff lieuville Roscoff Departement Finistère

Roscoff Roscoff Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roscoff/

Rando Poussette musicale Roscoff 2022-03-12 was last modified: by Rando Poussette musicale Roscoff Roscoff 12 mars 2022 finistère Roscoff

Roscoff Finistère