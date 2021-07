La Bresse La Bresse La Bresse, Vosges RANDO POUR TOUS La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

Vosges

RANDO POUR TOUS 2021-07-11 08:30:00 08:30:00 – 2021-07-11
Maison des associations 1 Ter Rue des Champions
La Bresse Vosges

La Bresse Vosges 6 randonnées de 5 à 8 kms accompagnées par des membres du club Vosgien de La Bresse. Accueil à partir de 8h30, départs entre 9h et 10h, retour vers 12h. Repas tiré des sacs (apéritif et café offert par le Club Vosgien). Buvette sur place*. Nouveau départ vers 14h pour ceux qui le souhaitent.*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. clubvosgien.labresse88@yahoo.fr http://clubvosgien-labresse.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-02 par

