RANDO POUR LA VIE Cabrerolles Cabrerolles Catégories d’évènement: Cabrerolles

Hrault

RANDO POUR LA VIE Cabrerolles, 16 octobre 2022, Cabrerolles. RANDO POUR LA VIE

Cabrerolles Hrault

2022-10-16 – 2022-10-16 Cabrerolles

Hrault Cabrerolles Randonnée pour la lutte contre le cancer au Domaine la Sarabande organisée par CSF (Cancer Support France) sur inscription 10€. Départ du Domaine de la Sarabande rando de 10km / à 9h00 – rando de 5km / à 10h00 – rando de 3km / à 10h30. Repas au domaine de la Sarabande 11€-13€. Inscription et réservation de repas indispensable. Randonnée pour la lutte contre le cancer au Domaine la Sarabande organisée par CSF (Cancer Support France) sur inscription 10€. Départ du Domaine de la Sarabande rando de 10km / à 9h00 – rando de 5km / à 10h00 – rando de 3km / à 10h30. Repas au domaine de la Sarabande 11€-13€. Inscription et réservation de repas indispensable. +33 6 74 30 43 28 https://csflanguedoc.com/ Cabrerolles

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Cabrerolles, Hrault Autres Lieu Cabrerolles Adresse Cabrerolles Hrault Ville Cabrerolles lieuville Cabrerolles Departement Hrault

Cabrerolles Cabrerolles Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabrerolles/

RANDO POUR LA VIE Cabrerolles 2022-10-16 was last modified: by RANDO POUR LA VIE Cabrerolles Cabrerolles 16 octobre 2022 Cabrerolles Cabrerolles Hrault Hrault

Cabrerolles Hrault