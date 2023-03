Rando pédestre, 26 mars 2023, Viré .

0 0 EUR Les associations « Un P’tit Plus » et « ALDV » organisent leur randonnée annuelle entre vignes et forêts. De 5 à 20 km (pas de ravitaillement pour le 5 km, mais un nouveau parcours ludique pour les enfants !). Départ de 8h à 15h, mais avant 12h pour le 15 km, et avant 10 h pour le 20 km. L’inscription comprend 1 boisson et 1 part de gâteau offertes au départ et un bol de soupe maison offert à l’arrivée !

Pensez à apporter votre gobelet.

unptitplus@outlook.fr

