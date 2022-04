Rando pédestre – Traversée de Nanchez Nanchez Nanchez Catégories d’évènement: Jura

2022-08-14 08:00:00 – 2022-08-14 15:00:00

Nanchez Jura Nanchez Rando pédestre “Traversée de Nanchez”, dimanche 14 août à … Nanchez.

Départ des Piards de 8h à 10h, ravillitaillement à Chaux-des-Prés et arrivée à Villard-sur-Bienne.

Retour en mini-bus

Distance : 14km.

Côtelettes-frites de 12h à 14h à Villard-sur-Bienne.

