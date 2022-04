Rando pédestre tous les jeudis en soirée Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

Rando pédestre tous les jeudis en soirée Fouesnant, 14 juillet 2022, Fouesnant. Rando pédestre tous les jeudis en soirée Fouesnant

2022-07-14 – 2022-07-14

Fouesnant Finistère Découverte du littoral Fouesnantais pendant 2 heures (environ 8 kms) avec le club de marche de Fouesnant “Fouesnant Rando”

Pot offert par le club à l’arrivée mariejo-mouge29@orange.fr +33 6 87 39 47 64 http://www.fouesnant-rando.fr/ Découverte du littoral Fouesnantais pendant 2 heures (environ 8 kms) avec le club de marche de Fouesnant “Fouesnant Rando”

Pot offert par le club à l’arrivée Fouesnant

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Fouesnant Autres Lieu Fouesnant Adresse Ville Fouesnant lieuville Fouesnant Departement Finistère

Fouesnant Fouesnant Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fouesnant/

Rando pédestre tous les jeudis en soirée Fouesnant 2022-07-14 was last modified: by Rando pédestre tous les jeudis en soirée Fouesnant Fouesnant 14 juillet 2022 finistère Fouesnant

Fouesnant Finistère