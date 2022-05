Rando pédestre tous les jeudis en soirée Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

Rando pédestre tous les jeudis en soirée Fouesnant, 28 juillet 2022, Fouesnant. Rando pédestre tous les jeudis en soirée Rdv Place de la Mairie Place Charles de Gaulle Fouesnant

2022-07-28 – 2022-07-28 Rdv Place de la Mairie Place Charles de Gaulle

Fouesnant Finistère Découverte du littoral Fouesnantais pendant 2 heures (environ 8 kms) avec le club de marche de Fouesnant Fouesnant Rando nPot offert par le club à l’arrivée nAu programme du 28/07 : 18 h 15 Rdv Parking du Grand Large – circuit Autour de Mousterlin fouesnantrando@gmail.com +33 6 87 39 47 64 http://www.fouesnant-rando.fr/ Découverte du littoral Fouesnantais pendant 2 heures (environ 8 kms) avec le club de marche de Fouesnant Fouesnant Rando nPot offert par le club à l’arrivée nAu programme du 28/07 : 18 h 15 Rdv Parking du Grand Large – circuit Autour de Mousterlin Rdv Place de la Mairie Place Charles de Gaulle Fouesnant

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Fouesnant Autres Lieu Fouesnant Adresse Rdv Place de la Mairie Place Charles de Gaulle Ville Fouesnant lieuville Rdv Place de la Mairie Place Charles de Gaulle Fouesnant Departement Finistère

Fouesnant Fouesnant Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fouesnant/

Rando pédestre tous les jeudis en soirée Fouesnant 2022-07-28 was last modified: by Rando pédestre tous les jeudis en soirée Fouesnant Fouesnant 28 juillet 2022 finistère Fouesnant

Fouesnant Finistère