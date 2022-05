Rando pédestre tous les jeudis en soirée

Rando pédestre tous les jeudis en soirée, 18 août 2022, . Rando pédestre tous les jeudis en soirée

Découverte du littoral Fouesnantais pendant 2 heures (environ 8 kms) avec le club de marche de Fouesnant Fouesnant Rando nPot offert par le club à l'arrivée nAu programme du 18/08 : Rdv 18 h 15 – Parking de l'hôtel de la Pointe de Mousterlin – circuit autour de Mousterlin

