Rando pédestre semi-nocturne Saint-Rémy Saint-Rémy Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Remy

Rando pédestre semi-nocturne Saint-Rémy, 21 mai 2022, Saint-Rémy. Rando pédestre semi-nocturne Saint-Rémy

2022-05-21 17:45:00 – 2022-05-21

Saint-Rémy Deux-Sèvres Saint-Rémy Organisée par l’association “Les Amis de Saint-Rémy” pour les amateurs de chemins de randonnée. 2 Parcours de 7 km et 11 km avec ravitaillement suivi d’un repas roti-mogettes à partir de 20h30. Sur inscription avant le 18 Mai auprès des contacts mentionnés. Organisée par l’association “Les Amis de Saint-Rémy” pour les amateurs de chemins de randonnée. 2 Parcours de 7 km et 11 km avec ravitaillement suivi d’un repas roti-mogettes à partir de 20h30. Sur inscription avant le 18 Mai auprès des contacts mentionnés. Organisée par l’association “Les Amis de Saint-Rémy” pour les amateurs de chemins de randonnée. 2 Parcours de 7 km et 11 km avec ravitaillement suivi d’un repas roti-mogettes à partir de 20h30. Sur inscription avant le 18 Mai auprès des contacts mentionnés. CHENU JACQUES

Saint-Rémy

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Remy Autres Lieu Saint-Rémy Adresse Ville Saint-Rémy lieuville Saint-Rémy Departement Deux-Sèvres

Rando pédestre semi-nocturne Saint-Rémy 2022-05-21 was last modified: by Rando pédestre semi-nocturne Saint-Rémy Saint-Rémy 21 mai 2022 Deux-Sèvres Saint-Remy

Saint-Rémy Deux-Sèvres