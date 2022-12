RANDO PÉDESTRE Savenay Savenay Savenay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Savenay Randonnée pédestre en forêt du Gâvre, boucle de 12 kms environ (3 h). Rendez vous au parking de Point P de Savenay à 8h15 ou directement au parking de l’aire de

covoiturage à l’entrée du Gâvre (à gauche de la D42 route de Blain, non loin de l’étang) à 8h45.

En fonction de l’état du terrain, le parcours pourra être modifié et des bâtons sont conseillés. Proposé par l’association de randonnées pédestres du canton de Savenay, « de l’estuaire au sillon » +33 2 40 58 97 62 Savenay

